У Лукашенка заявили, що Росія поставить до Білорусі сучасну військову техніку

Президент РФ Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про постачання найближчим часом Росією до Білорусі найсучасніших зразків військової техніки.

Джерело: прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт у коментарі БЕЛТА

Дослівно: "Багато уваги під час бесіди приділили розвитку військово-промислового комплексу та оборони Союзної держави. Зокрема, домовилися про постачання найближчим часом Росією до Республіки Білорусь найсучасніших зразків військової техніки.

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У свою чергу Білорусь наростить постачання сучасної сільськогосподарської, пасажирської техніки та іншої машинобудівної продукції".

Деталі: За словами Ейсмонт, однією з основних тем у розмові Путіна та Лукашенка став хід переговорів делегацій РФ та України, що відбуваються в Білорусі, та позиції російської та української сторін.

"В рамках обговорення цієї теми на зустріч було запрошено помічника президента Росії Володимира Мединського, а за підсумками було озвучено єдину думку: за бажання української сторони конфлікт можна вирішити будь-якої миті", - заявила прес-секретар Лукашенка.

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Друга частина переговорів, за її словами, була присвячена актуальним питанням двосторонніх відносин та "вибудовуванню взаємодії у зв'язку з жорстким тиском Заходу та США та гібридною війною, розв'язаною проти Росії та Білорусі".

Прес-секретар передала слова Лукашенка про те, що Росія "пішла на серйозні та безпрецедентні кроки щодо підтримки економіки нашої країни".

У розвиток домовленостей в понеділок переговори в Москві проведуть урядові делегації РФ і Білорусі і вироблять конкретні рішення з усіх питань, що обговорювалися, додала Ейсмонт.

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у Москві заявив, що "Україна готувалася напасти на спільні війська РФ та РБ на території Білорусі".

Водночас Путін заявив Лукашенкові, що йому доповіли про деякі "позитивні зрушення" на переговорах української та російської сторін.