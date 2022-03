Журналісти помітили колону військової техніки в Білорусі в напрямку Бреста

Журналісти-розслідувачі помітили в Білорусі рух колони близько 20 одиниць військової техніки в напрямку міста Брест на кордоні з Польщею та Україною.

Джерело: Motolko Help

Деталі: Близько 21:30 (за київським часом) колону помітили біля селища Гарадзея, розташованого між Мінськом та Барановичами.

Раніше біля міста Самахваловичі біля Мінська розслідувачі помітили в складі колони ЗРК "Оса", бензовози та військові вантажівки.

Як твердять очевидці, на техніці було маркування червоного квадрата, яке використовують збройні сили Білорусі.

A convoy of military equipment was seen near Samakhvalavichy, moving along the M1 highway towards Brest.

The column includes “Osa” surface-to-air missile systems, a fuel truck and Ural trucks.

1/2 pic.twitter.com/Kuj2pDMPVD