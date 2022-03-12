Журналісти помітили колону військової техніки в Білорусі в напрямку Бреста
Журналісти-розслідувачі помітили в Білорусі рух колони близько 20 одиниць військової техніки в напрямку міста Брест на кордоні з Польщею та Україною.
Джерело: Motolko Help
Деталі: Близько 21:30 (за київським часом) колону помітили біля селища Гарадзея, розташованого між Мінськом та Барановичами.
Раніше біля міста Самахваловичі біля Мінська розслідувачі помітили в складі колони ЗРК "Оса", бензовози та військові вантажівки.
Як твердять очевидці, на техніці було маркування червоного квадрата, яке використовують збройні сили Білорусі.
A convoy of military equipment was seen near Samakhvalavichy, moving along the M1 highway towards Brest.— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 11, 2022
The column includes “Osa” surface-to-air missile systems, a fuel truck and Ural trucks.
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Нагадаємо: Лукашенко вже втягнув Білорусь у російсько-українську війну, оскільки він надає окупаційним вйськам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.
Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні.
Крім того, значна частина ракетних ударів російських військ по українських містах були здійснені з території Білорусі.
Передісторія:
- Українські військові та посадовці очікували, що Білорусь долучиться до російської збройної агресії в Україні до 21 години 11 березня. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов попередив білорусів, що їм ліпше не вступати у війну проти України, щоби не ризикувати повернутися додому "вантажем 200".
- Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що о 14:30 дня 11 березня російські літаки вилетіли з білоруського аеродрому, залетіли в повітряний простір України над Рівненщиною, розвернулись і обстріляли села поблизу держкордону України з Білоруссю. За кілька хвилин до оприлюднення цієї інформації для широкої громадськості, міністр оборони Олексій Резніков звернувся російською мовою до білорусів і закликав їх не вірити провокаціям російських окупантів та не допустити залучення білоруської армії до збройної агресії РФ проти України.
- У Міністерстві оборони Білорусі відреагували, що здійснення ракетного удару по селах на прикордонні Білорусі та України є "фейком".
- Лукашенко проводить 11 березня офіційні перемовини із Путіним у Москві. Білоруський диктатор розповів своєму візаві, що буцімто українська армія планувала напад на Білорусь, тому він дякує, що Росія почала вторгнення і запобігла нібито "кривавій бійні". Путін, натомість, пообіцяв розказати про "позитивні зрушення" в перемовинах російської делегації з Україною. Після зустрічі Лукашенка в Москві його прессекретарка анонсувала постачання Росією сучасної військової техніки до Білорусі.