Українські захисники підбили ще одного полковника РФ, але його врятували кадировці
Українські військові поранили полковника російської армії Юрія Медведєва, але його врятували кадировці.
Джерело: Telegram-канал підконтрольного Кремлю ватажка Чечні Рамзана Кадирова
Пряма мова: "У ході бою за черговий населений пункт наші воїни евакуювали пораненого командира бригади, полковника армії Юрія Медведєва.
Його винесли з-під вогню на безпечне місце. Наші бійці надали йому першу медичну допомогу та на своєму транспорті оперативно доставили до шпиталю, передали його медикам".
Деталі: Кадиров записує відео про те, що його військові рятують українців від якихось міфічних "націоналістів". Ось, бійцям Кадирова вдалося врятувати російського полковника-окупанта.
При цьому, Кадиров запевняє, що його "бійці" успішно протистоять "бандерівцям, нацистам та шайтанам" в Україні.
Передісторія:
- Увечері 26 лютого стало відомо про розгром під Гостомелем підрозділу, який вважався в РФ елітним - 141 спеціального моторизованого полку військ Нацгвардії РФ імені Героя Росії Ахмат-Хаджі Кадирова. Генерал Магомед Тушаєв, який очолював його, був близький до голови Чечні Рамзана Кадирова. Тушаєва ліквідовано Збройними силами України.
- 1 березня Рамзану Кадирову довелося частково визнати втрати чеченської "гвардії" в Україні.