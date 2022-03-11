Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Евакуювати людей з 6 напрямків у п’ятницю не вдалося – Верещук

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 23:07

У п’ятницю не вдалося евакуювати людей з Ізюму, Андріївки й Микуличів, Макарова, Бородянки, Маріуполя і Волновахи.

Джерело: віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у зверненні

Деталі: За словами Верещук, з Ізюму до Лозової Харківської області не вдалося евакуювати людей через обстріл окупантами дороги з мінометів. Автобуси повернулися назад у місто Лозова.

Із сіл Андріївка і Микуличі Київської області до Житомира не змогли евакуювати людей, бо окупанти не дали на це дозволу й наказали автобусам розвернутися й їхати назад. Військові РФ заявили, що у них немає команди пропустити колону автобусів для евакуації людей.

З міста Макарів Київської області до Житомира евакуація не відбулася, оскільки окупанти порушили режим припинення вогню на маршруті.

Так само через порушення окупантами режиму припинення вогню не відбулася евакуація з Бородянки Київської області до Житомира.

Також не відбулася евакуація з Маріуполя до Запоріжжя. У суботу буде здійснено нову спробу евакуювати звідти людей.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Вся Україна завтра буде там дивитися, як буде відбуватися евакуація. Спочатку ми плануємо завезти гуманітарний вантаж до Маріуполя, а назад ми хочемо евакуювати людей. Я прошу всіх, хто може завтра висвітлювати цю подію, звернути увагу на цей гуманітарний коридор, бо там найважча сьогодні ситуація", - сказала Верещук.

Не відбулася евакуація і з Волновахи Донецької області в напрямку міста Покровськ.

Разом з тим, Верещук повідомила, що у п’ятницю було евакуйовано більше тисячі людей з Ворзеля Київської області. Також вдалося вивезти людей з Бучі, Гостомеля і Козаровичів Київської області.

Теми: евакуаціяВерещук
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВІДЕОПортнов має елітну нерухомість у Москві разом з друзями Лаврова – Схеми 

відео, оновленоЧерез обстріли у Харкові загорівся ринок "Барабашово", загинув рятувальник

70% росіян відчувають тривогу через соціально-економічну ситуацію – Forbes

Канцлер Шольц просить не обзивати і не бити росіян

Макрон заявив, що Франція має готуватися до "війни високої інтенсивності у Європі"

фото, відеоРосіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад

Усі новини...
евакуація
Поліція схопила мародерів, що ховались серед евакуйованих жителів Бучі
Росія зірвала евакуацію з Ізюма – ОДА
З Бучі евакуювали ще майже 2 тисячі осіб
Останні новини
23:31
Білоруських строковиків використовують як чорноробів: відмивають російські танки від останків тіл
23:25
Дефолт переноситься: JPMorgan отримав платіж за російськими бондами
23:17
Портові працівники Швеції оголосили блокаду російських суден
23:12
Ворог просунувся в Рубіжному на Луганщині – голова ОВА
23:05
ВІДЕОПортнов має елітну нерухомість у Москві разом з друзями Лаврова – Схеми 
22:49
США пригрозили Китаю наслідками за підтримку війни в Україні
22:45
Пілоти ВПС Білорусі у четвер відпрацьовують імітацію стрільби - ЗМІ
22:44
В Україні створили Національне інформбюро: займатиметься військовими ЗСУ і окупантами
22:26
Компроміс мають знайти на місцях: у Червоному Хресті розповіли про свою участь в організації гумкоридорів
22:25
У Раді відповіли Шольцу, який не бачить провини росіян у війні проти України
Усі новини...