Депутата Куницького скрутили на блокпості

На одному з блокпостів затримано депутата фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.

Джерело: Співрозмовники УП в монобільшості, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич у Facebook

Пряма мова Фацевича: "Найкращий день".

Деталі: За даними УП, Куницького затримали, тому що він знімав на камеру блопост, що є заборонено. Де саме було затримано депутата наразі невідомо.

Сам Куницький згодом повідомив, що у нього все добре.