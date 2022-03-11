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Депутата Куницького скрутили на блокпості

Роман КравецьП'ятниця, 11 березня 2022, 23:23

На одному з блокпостів затримано депутата фракції "Слуга народу" Олександра Куницького.

Джерело: Співрозмовники УП в монобільшості, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич у Facebook

Пряма мова Фацевича: "Найкращий день".

Деталі: За даними УП, Куницького затримали, тому що він знімав на камеру блопост, що є заборонено. Де саме було затримано депутата наразі невідомо. 

Сам Куницький згодом повідомив, що у нього все добре. 

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Теми: Слуга народувійнаполіціяВерховна Рада
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