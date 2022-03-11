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"Укрпошта" обрала ескіз марки "Русский корабль, иди на#уй!"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 23:30

"Укрпошта" оголосила переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Русский военный корабль, иди на#уй!".

Джерело: Укрпошта

Деталі: Зазначається, що за роботу українського художника Boris Groh проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів.

В "Укрпошті" додали, що після завершення організаційних питань ескіз буде передано в друк.

"Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", - йдеться в повідомленні.

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Теми: УкрпоштакорабліРосія
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