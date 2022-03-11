Вексельберг, Зюганов та Володін потрапили під нові санкції США
П'ятниця, 11 березня 2022, 23:37
Російський олігарх Віктор Вексельберг, лідер КПРФ Геннадій Зюганов та спікер Держдуми В'ячеслав Володін опинилися під новими санкціями Сполучених Штатів.
Джерело: прес-реліз Міністерства фінансів США
Деталі: Американський Мінфін розкрив дані, проти кого було введено новий пакет санкцій США.
Обмеження поширюються на Володіна, Зюганова та Вексельберга.
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