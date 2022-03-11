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Вексельберг, Зюганов та Володін потрапили під нові санкції США

Світлана КізіловаП'ятниця, 11 березня 2022, 22:37

Російський олігарх Віктор Вексельберг, лідер КПРФ Геннадій Зюганов та спікер Держдуми В'ячеслав Володін опинилися під новими санкціями Сполучених Штатів.

Джерело: прес-реліз Міністерства фінансів США

Деталі: Американський Мінфін розкрив дані, проти кого було введено новий пакет санкцій США.

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Нові обмеження серед іншого поширюються на Володіна, Зюганова та Вексельберга за сприяння війні Володимира Путіна проти України.

Зокрема, під нові санкції потрапили яхта та літак Вексельберга, а сам олігарх є у санкційному списку ще з 2018 року.

Санкції введено також проти 10 топпосадовців ВТБ банку і управлінської компанії банку "Росія".

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Теми: санкціїРосіявійнаСША
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