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Вексельберг, Зюганов та Володін потрапили під нові санкції США

Світлана КізіловаП'ятниця, 11 березня 2022, 23:37

Російський олігарх Віктор Вексельберг, лідер КПРФ Геннадій Зюганов та спікер Держдуми В'ячеслав Володін опинилися під новими санкціями Сполучених Штатів.

Джерело: прес-реліз Міністерства фінансів США

Деталі: Американський Мінфін розкрив дані, проти кого було введено новий пакет санкцій США.

Обмеження поширюються на Володіна, Зюганова та Вексельберга.

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Теми: санкціїРосіявійнаСША
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