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США наразі не бачать білоруських військ в Україні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 11 березня 2022, 22:47
США наразі не бачать білоруських військ в Україні
ДЖОН КІРБІ. ФОТО: GETTY IMAGES

США заявляють, що не побачили присутності військ Білорусі в Україні.

Джерело: речник Пентагона Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє ВВС

Пряма мова: "Ми не побачили жодних доказів того, що війська чи сили Білорусі перемістились всередину України".

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"Ми не відстежуємо неминучого втручання білоруських сил. Але це не означає, що цього не може статися".

Що передувало: За даними українських військових та держслужбовців, Білорусь готувалася здійснити вторгнення до України о 21:00 11 березня.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що о 14:30 11 березня російські літаки вилетіли з білоруського аеродрому, залетіли в повітряний простір України над Рівненщиною, розвернулись і обстріляли села поблизу держкордону України з Білоруссю.

ВІДЕО ДНЯ

У Міністерстві оборони Білорусі відреагували, що здійснення ракетного удару по селах на прикордонні Білорусі та України є "фейком".

Теми: БілорусьСШАвійна
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