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Російські військові в Україні прикриваються прапорами Червоного хреста

П'ятниця, 11 березня 2022, 23:50

Російські військові переміщуються на броньованій техніці під прапором Червоного хреста.

Джерело: Telegram Оперативний ЗСУ, "Комсомольская правда"

Деталі: Пересування російської бронетехніки під прапором гуманітарної організації Червоний хрест зафіксоване у пропагандистському репортажі російського видання "Комсомольская правда", опублікованому 10 березня.

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Теми: РосіяЧервоний Хрествійна
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