Російські військові в Україні прикриваються прапорами Червоного хреста
П'ятниця, 11 березня 2022, 23:50
Російські військові переміщуються на броньованій техніці під прапором Червоного хреста.
Джерело: Telegram Оперативний ЗСУ, "Комсомольская правда"
Деталі: Пересування російської бронетехніки під прапором гуманітарної організації Червоний хрест зафіксоване у пропагандистському репортажі російського видання "Комсомольская правда", опублікованому 10 березня.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"