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Колишній сепаратист намагався втекти у Польщу - прикордонники затримали

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 21:29
Колишній сепаратист намагався втекти у Польщу - прикордонники затримали
фото ДПСУ

На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Ввечері 12 березня патруль відділу "Смільниця" затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон у Польщу.

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У затриманого з собою був кухонний ніж та заточка.

Як з’ясували охоронці кордону, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових російських підрозділів на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий та відбув покарання.

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Теми: Прикордонна служба
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