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Росіяни здійснили невдалу кібератаку на Міноборони України

Субота, 12 березня 2022, 23:49

У Міністерстві оборони України повідомили про невдалі спроби кібератаки з боку Міноборони Росії.

Джерело: Міноборони України на Facebook.

Деталі: На службові поштові адреси українського Міноборони були розіслані фішингові листи, спрямовані на отримання доступу до службового листування працівників оборонного відомства.

Однак всі шкідливі e-mail були заблоковані та не потрапили до користувачів.

Дослівно лист-фішинг виглядав так: "У зв’язку з критично важливим оновленням бази сервера прошу терміново підтвердити свій обліковий запис, інакше пошта буде заблокована".

Окрім того, у листі було зазначено фішингове посилання, доменне ім’я якого було зареєстроване 22.02.2022 та має ознаки приналежності до Міністерства оборони Росії.

"Всі потуги ворога лишилися марними. Кібервійська України разом з партнерами тримають оборону", - зазначили в українському міністерстві.

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Теми: МіноборониРосіяхакери
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