Перемовини України з Росією тривають у робочих групах нон-стоп – Подоляк
Неділя, 13 березня 2022, 21:11
Перемовини між українською та російською делегаціями тривають у робочих групах нон-стоп, а 14 березня підіб’ють підсумки в повному складі.
Джерело: twitter-сторінка члена української делегації, радника голови Офісу президента Михайла Подоляка
Пряма мова Подоляка: "Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги.
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У понеділок, 14 березня, відбудеться переговорна сесія для підбиття попередніх підсумків".
Передісторія:
- Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що черговий раунд перемовин у повному складі делегацій запланований на понеділок 14 березня. Подоляк говорив про можливі дати раунду перемовин 14 і 15 березня, а також додав, що будуть порушувати питання компенсації РФ за зруйновані будинки.
- 12 березня стало відомо, що українська та російська делегації продовжували перемовини у відеоформаті після останньої очної зустрічі 7 березня.
- 10 березня Путін сказав на перемовинах із Лукашенком у Москві, що в перемовинах з Україною є "позитивні зрушення", про які він розповість за зачиненими дверима. Розпочинаючи війну проти України 24 лютого, Путін вимагав "денацифікації", "демілітаризації" та закріплення нейтрального статусу України.
- 27 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським домовилися про проведення перемовин української та російської делегацій на території Білорусі. Перший раунд перемовин відбувся 28 лютого в Гомельській області на берегах річки Прип’ять.
- Другий раунд перемовин провели в Біловезькій пущі неподалік польсько-білоруського кордону 3 березня. Сторони тоді домовились про створення гуманітарних коридорів до міст, які опинилися в зоні активних бойових дій. Третій раунд пройшов у тому ж складі та місці 7 березня.
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