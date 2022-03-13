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Рашизм уже в рази перевершує фашизм – Данілов

Катерина ТищенкоНеділя, 13 березня 2022, 22:16
Олексій Данілов, фото ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що слово "рашизм" за жорстокістю відносно мирного населення вже перевищило "фашизм".

Джерело: Данілов в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Ми зараз складаємо словник в апараті РНБО, і слово "рашизм" на сьогоднішній день перевищує навіть "фашизм".

Коли були фашисти, вони були більш толерантні по відношенню безпосередньо до мирного населення. Те, що сьогодні відбувається в Маріуполі, в Харкові, в інших містах – це сучасний рашизм, який в рази перевищує фашизм, який ми бачили в середині минулого сторіччя".

Деталі: За словами Данілова, пояснення глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо обстрілу пологового будинку в Маріуполі виходить за рамки людяності.

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Теми: ДаніловРосіявійнафашизм
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