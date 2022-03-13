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Росія хоче вдягнути на білорусів форму РФ – секретар РНБО

Катерина ТищенкоНеділя, 13 березня 2022, 22:31
російські війська, ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Росія розробляє спецоперацію, в рамках якої планує перевдягнути білоруських військових у форму РФ і відправити на війну в Україну.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація РФ. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути форму РФ на білоруських військових.

Частина з них відмовляється воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і ті спецслужби, які там є на території, вмовляють білорусів перевдягнутися в російську форму і по російських лекалах заходити на нашу територію".

Деталі: Данілов підкреслив, що українські війська готові до такого розвитку подій.

"І я попереджаю: якщо ми тут будемо знаходити білорусів, вони будуть мати таку ж відсіч, як сьогодні мають росіяни разом з чеченами", - сказав він.

Секретар РНБО заявив, що розділяє росіян і чеченів, оскільки це два зовсім різних народи.

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"Чечени сьогодні виконують ту функцію, яку раніше виконували НКВДисти. Коли якщо хтось відступав, вони стріляли їм в спину. Той випадок, який вчора стався на території Київської області, коли чечени застрелили 12 росіян – це ситуація, яка виходить за межі здорового глузду", – заявив Данілов.

Теми: ДаніловРосіяБілорусьвійна
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