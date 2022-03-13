Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

51-річний громадянин США Брент Рено, який загинув у неділю під час обстрілу в Ірпені, виконував в Україні редакційне завдання американського журналу Time.

Джерело: заява Time, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Згідно із заявою, опублікованою на сайті видання, Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.

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Деталі: Рено був військовим репортером, документалістом, працював у Афганістані та Іраку.

Його роботи отримували найвищі відзнаки на фестивалях документального кіно.

Брент Рено був стипендіатом програми Nieman у 2019 році у Гарварді, де познайомився із Севгіль Мусаєвою.

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Мусаєва дослівно: "Разом із Хуаном Арредондо, колумбійським журналістом, вони приїхали до України 5 березня. Відтоді колеги побували у багатьох наших містах на кордоні, у Львові, знімали біженців у Житомирі та Бердичеві.

Вранці 13 березня Хуан та Брент вирішили зняти історію про Ірпінь та евакуацію людей звідти. Приблизно 14й годині вони прибули на місце: перекладач та водій залишилися в автівці, а журналісти пішли за міст в Ірпені для того, щоб зняти людей, які евакуюються.

У цей час стався обстріл. Брента поранили в шию, Хуана — у ногу. Брент помер майже одразу, Хуана відвезли до лікарні "Охматдит".

Брент був дуже талановитим режисером-документалістом, одним з найкращих. Він був дивовижною людиною".

Брент Рено

Головна редакторка УП також навела цитату з гарвардського есе Брента:

"Але є й інше, про що я постійно думаю. Попри небезпечність роботи у зоні бойових дій, і я зовсім не хочу применшувати цю небезпеку, іноді мені здається, що я насправді уникнув кулі, роблячи те, що роблю. Попри небезпеку, яку несе ця професія, я все більше усвідомлюю, що найздоровіше, що я коли-небудь робив, — це успішно жив далеко від того місця, звідки я родом".