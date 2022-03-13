Данілов сумнівається в подальшому існуванні ООН і дорікнув Німеччині

Секретар РНБО Олексій Данілов сумнівається, що Організація об’єднаних націй буде існувати в нинішньому вигляді після завершення війни Росії проти України.

Джерело: Данілов в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Я хочу нагадати, що в 1939 році існувала ще така інституція як Ліга націй, і потім вона припинила своє існування.

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Так от я можу сказати: після цієї війни, в якій ми обов’язково отримаємо перемогу, чи буде існувати ООН в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день існує – велике питання.

Тому що наша країна є засновником ООН. І якщо ООН не може захистити країну-засновника, то що вони взагалі можуть?".

Деталі: За словами Данілова, у світі "чомусь лякаються людей, яких взагалі не треба лякатися".

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Він підкреслив, що, за даними всіх розвідок, Росія планувала захопити Київ протягом 3-4 діб, однак цього не сталося.

"Відключення SWIFT, відключення цієї сарани від всіх цивілізованих процесів – це питання сьогодні для світу номер один. І мені дуже прикро, коли дорослі дядьки піджимають хвоста і дивляться в очі цьому диктатору і чомусь вважають, що в нього буде якась перемога – це хибна позиція. Перемога буде за нами, вона буде 100%", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО також дорікнув Німеччині за продовження співпраці з Росією.

Пряма мова: "Сьогодні поведінка німців для мене є дуже дивною. Я неодноразово казав, що вони ще не відповіли за Другу світову війну перед нашим народом. Вони чомусь вважають, що ми з росіянами є одне ціле".

"Вони (Росія і Німеччина – ред.) на сьогоднішній день, я можу впевнено це сказати, є партнерами. Сьогодні Німеччина є головним постачальником грошей на територію РФ. Саме Німеччина сплачує кожного дня РФ шалені гроші".

Що передувало: Видання Irish Times повідомило, що ООН заборонила своїм співробітникам використовувати слова "війна" або "вторгнення" щодо України, щоб не образити Росію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звинуватив ООН у цензурі після появи інформації про розпорядження не називати "війною" напад РФ.

В ООН заперечили, що її співробітникам було наказано не використати слова "війна чи вторгнення" щодо нападу Росії на Україну, однак не виключили, що такий електронний лист міг надіслати керівник якогось підрозділу ООН.