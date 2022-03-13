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На Херсонщині селище самотужки бореться з окупантами 

Денис КарловськийНеділя, 13 березня 2022, 21:53
На Херсонщині селище самотужки бореться з окупантами 
Російські окупанти здійснюють обстріли з ГРадів. Фото ілюстративне: getty images

На Херсонщині громада селища Високопілля самотужки відбивається від атак російських окупантів, попри обстріли з важкої артилерії.

Джерело: facebook-сторінка колишнього голови Херсонської облдержадміністрації Бориса Сіленкова

Пряма мова Сіленкова: "Сьогодні, біля 16.00 години, орки градами вдарили по селищу Високопілля. Пряме попадання в садок,виведена із ладу газотранспортна мережа. Відсутнє світло. Пошкоджені будинки. Це єдина громада в області, яка відкрито вступила в бій з окупантами".

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Деталі: За словами Сіленкова, мешканці Високопілля третю добу поспіль боронять селище від наступу російських загарбників.

Крім того, екс-політик стверджує, що російські війська здійснюють наступ із двох напрямів – з боку Нововоронцовки на сході та Великої Олександрівки з південного заходу.

Селище знаходиться поблизу адміністративної межі Херсонської та Дніпропетровської областей. Неподалік від села розташовані потужності Криворізької теплоелектростанції

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Що було раніше: За оперативними даними Генерального штабу Збройних Сил, російські окупанти зосереджують сили для наступу на Кривий Ріг.

Теми: Херсонська областьРосіявійнабойові дії
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