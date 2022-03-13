Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Із 14 запланованих на неділю гуманітарних коридорів спрацювали лише 9

Світлана КізіловаНеділя, 13 березня 2022, 22:54

Віце-прем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу 13 березня розповіла про те, скількох людей вдалося евакуювати протягом дня.

Джерело: відео у Telegram Офісу президента

Деталі: Вона констатувала, що Маріуполь зазнає безперервних обстрілів і гуманітарний вантаж залишився заблокованим у Бердянську – на півдорозі до міста. "Ми відновимо спробу доїхати, прорватися до рідного нам Маріуполя завтра вранці", - пообіцяла Верещук.

За її словами, для міст Попасна, Щастя та селища Гірське евакуація не відбулася через обстріли з боку російських окупантів.

Місто Пологи Запорізької області – коридор було заблоковано через постійні обстріли.

З місто Бородянка з третьої спроби відкриття коридору вдалося врятувати 600 людей і довезти до Житомира. Місто Буча - евакуйовано 600 людей.

Із Київської області вдалося евакуювати 3950 осіб, на Луганщині врятовано 1600 осіб.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Пряма мова: "Усього з-під постійних обстрілів вдалося вивезти понад 5500 людей".

powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко: Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь

Кремль намагається з'ясувати, чим незадоволені росіяни всередині країни – РосЗМІ

В Україні запрацювали табори для полонених росіян

Мирні переговори з Росією можуть тривати кілька тижнів – Подоляк

Київ вийшов на перше місце у світі за забрудненістю повітря — в 33 рази вище норми

фотоЗСУ знищили російського генерал-лейтенанта – штаб

Усі новини...
Останні новини
14:41
Українка Магучіх стала чемпіонкою світу в приміщенні
14:40
В російську армію шукають людей на Avito, а нідерландський власник це замовчує
14:31
Лавров сподівається, що війна в Україні завершиться підписанням угоди
14:26
Залужний грізно звернувся до політиків, які сіють "зраду": не заважайте нам
14:25
Росіяни намагаються підготуватися до атаки від Сум у двох напрямках – ЗСУ
14:15
Активісти поновили блокаду фур з РФ на кордоні з Польщею, учасників в рази більше
14:06
Путін тягне у Білорусь війська з іншого кінця Росії, аби поповнити втрати – Генштаб
14:06
АЗС масово знизили ціни на пальне
13:58
Футболіст Зозуля: Коли нас хочуть примирити з росіянами – викликає блювотний рефлекс
13:39
фотоОкупанти бомбили селище на Київщині – вбили 7 мирних жителів
Усі новини...