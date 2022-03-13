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Росіяни збили власний безпілотник, але доповіли про знищення "Байрактара" - Залужний

Катерина ТищенкоНеділя, 13 березня 2022, 22:13
Росіяни збили власний безпілотник, але доповіли про знищення Байрактара - Залужний
Валерій Залужний, фото з Facebook

Російська протиповітряна оборона помилково збила на Харківщині свій безпілотник, але доповіла керівництву про знищення українського БПЛА "Байрактар".

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Дослівно: "Сьогодні о 9:32 в районі Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК "ТОР" на висоті 3200 м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку.

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При цьому російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА "Байрактар" наших Збройних Сил".

Деталі: За словами Залужного, результати розслідування причин зникнення російського безпілотника довели факт його збиття власним ЗРК ППО, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію.

Теми: Росіявійнабайрактар
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