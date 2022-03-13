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На Луганщині організовують 14 березня масову евакуацію людей

Денис КарловськийНеділя, 13 березня 2022, 22:24
На Луганщині організовують 14 березня масову евакуацію людей
Фото ілюстративне getty images

Військова адміністрація Луганщини організовує 14 березня збір людей з різних населених пунктів на залізничній станції Новозолотарівка для евакуації.

Джерело: facebook-сторінка очільника Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая

Пряма мова Гайдая: "Завтра, 14.03.2022, планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка (потяг орієнтовно о 14:00).

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В першу чергу жінки, діти та літні люди!!!

Евакуація розпочнеться при фактичному режимі тиші".

Деталі: У Луганській ВЦА оприлюднили місце та час збору для людей, де на них будуть чекати автобуси.

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Далі їх повезуть до станції Новозолотарівка. 

Зокрема, евакуація стосується мешканців Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Золотого, Гірського.

Із місцем та часом збору в кожному населеному пункті можна ознайомитися за посиланням.

Передісторія: 

  • Упродовж 13 березня евакуювати людей із Попасної, Щастя і Гірського на Луганщині не вдалося через те, що російські окупанти продовжували здійснювати обстріли маршрутів гуманітарних коридорів.
  • Російські загарбники ведуть вогонь по містах і селищах Луганщини з важкої артилерії, зокрема стріляли із танку в будинок для людей літнього віку.
  • Уночі проти 13 березня окупанти з літаків скинули фосфорні снаряди в Попасній, які заборонені Женевськими конвенціями.

Теми: Луганська областьевакуаціявійна
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