На Луганщині організовують 14 березня масову евакуацію людей
Військова адміністрація Луганщини організовує 14 березня збір людей з різних населених пунктів на залізничній станції Новозолотарівка для евакуації.
Джерело: facebook-сторінка очільника Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая
Пряма мова Гайдая: "Завтра, 14.03.2022, планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка (потяг орієнтовно о 14:00).
В першу чергу жінки, діти та літні люди!!!
Евакуація розпочнеться при фактичному режимі тиші".
Деталі: У Луганській ВЦА оприлюднили місце та час збору для людей, де на них будуть чекати автобуси.
Далі їх повезуть до станції Новозолотарівка.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Зокрема, евакуація стосується мешканців Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Золотого, Гірського.
Із місцем та часом збору в кожному населеному пункті можна ознайомитися за посиланням.
Передісторія:
- Упродовж 13 березня евакуювати людей із Попасної, Щастя і Гірського на Луганщині не вдалося через те, що російські окупанти продовжували здійснювати обстріли маршрутів гуманітарних коридорів.
- Російські загарбники ведуть вогонь по містах і селищах Луганщини з важкої артилерії, зокрема стріляли із танку в будинок для людей літнього віку.
- Уночі проти 13 березня окупанти з літаків скинули фосфорні снаряди в Попасній, які заборонені Женевськими конвенціями.