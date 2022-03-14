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У Білорусі біля кордону з Україною помітили рух військової техніки

Понеділок, 14 березня 2022, 21:32
У Білорусі біля кордону з Україною помітили рух військової техніки
мапа MotolkoHelp

Близько 30 одиниць військової техніки Білорусі помітили в селі Завишшя за 8 км від кордону з Україною.

Джерело: білоруський журналіст і фотограф, засновник проєкту MotolkoHelp Антон Мотолько у Twitter

Деталі: Білоруську військову техніку бачили у понеділок увечері в селі Завишшя (Іванівський район Брестської області), що за 8 км від кордону з Україною.

Мотолько опублікував відео, на якому видно БТР з розпізнавальним знаком – червоним квадратом.

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Повідомляється, що в понеділок на цій ділянці було помічено близько 30 одиниць техніки Збройних сил Білорусі.

Також MotolkoHelp повідомляє, що з аеродрому Боков (Мозирський район Гомельської області) у понеділок вилітали гелікоптери в напрямку Києва та Чернігова.

Крім того, у Єльську (Гомельська область) було помічено розвантаження потяга з танками та іншою російською військовою технікою з позначкою "V".

Техніку вивезли в бік траси Р-31. Подальший напрямок – Наровля (Гомельська область) або пункт пропуску Нова Рудня на білорусько-українському кордоні.

Що передувало: Раніше в понеділок MotolkoHelp повідомляв, що по території Білорусі продовжують рухатися в бік України колони військової техніки як із російськими, так і з білоруськими номерами, крім того, там помітили машини дорожньо-патрульної служби з Чечні. 

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