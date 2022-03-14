В Росії хочуть саджати тих, хто дотримується західних санкцій

Правляча російська партія "Єдина Росія" готує законопроект, який запроваджує кримінальну відповідальність за дотримання бізнесом західних санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російський Комерсант.

Із такою ініціативою вийшов секретар генеральної ради Єдиної Росія" Андрій Турчак. За його словами, деякі компанії почали відмовлятися від роботи з банками та бізнесом, які підпали під санкції.

"Пропонуємо встановити жорстку, зокрема кримінальну, відповідальність таких суб'єктів, їхніх керівників за дотримання та виконання західних санкцій. За фактично пряму допомогу погіршенню економічної ситуації",— заявив він.

Турчак стверджує, що така відмова вже носить масовий характер у РФ – від співпраці із підсанкційними підприємствами "під приводом, що вони самі ризикують потрапити під обмеження" відмовляються навіть ті російські компанії, що мають державну частку.

Інші депутати російської Держдуми також підтримують цю ініціативу. Комерсант цитує голову комітету Ради федерації з конституційного законодавства та держбудівництва Андрія Клішаса, який переконаний, що цей закон обов'язково буде ухвалено.

Якою буде відповідальність за дотримання санкцій – наразі невідомо. Втім, у РФ вже діє кримінальна відповідальність за заклики до санкцій – по ній покарання може скласти до трьох років позбавлення волі.

Варто відзначити, що прийняття такого закону здатне ще більш погіршити бізнес-клімат у РФ та призвести до остаточного виходу з країни останніх західних компаній.

Про західні компанії, які досі не покинули російський ринок, і як їх змусити до цього, можна подивитися у відео на "ЄвроПравді".