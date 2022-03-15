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Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 01:04

Український олігарх, зять експрезидента Леоніда Кучми Віктор Пінчук закликає західні країни до надання Україні літаків та зброї для захисту від російської агресії.

Джерело: колонка Пінчука у The Wall Street Journal

Деталі: У колонці під назвою "Україні потрібно більше, ніж співчуття Заходу, щоб перемогти Росію" олігарх наголошує, що ризики бездіяльності для заходу ще більші, ніж ризики постачання літаків і зброї Україні.

Пінчук зазначає, що був глибоко зворушений численними проявами солідарності з Україною та її народом з боку інших країн, але поки Захід розвиває співчуття, Україну руйнують.

Дослівно: "Ми дякуємо вам за їжу, гроші, співчуття та намальовані синьо-жовті прапори. Але якщо ви хочете нас врятувати, Україні потрібні літаки, зенітні та протитанкові ракети, озброєні безпілотники та інша військова зброя.

Тому я благаю наших друзів на Заході: будь ласка, дайте нам зброю. Перестаньте купувати вугілля та нафту з Росії. Не думайте про це; не оцінюйте варіанти; не розглядайте. Просто зробіть. Час – це життя. Я прошу Європейський Союз зробити Україну кандидатом на членство. Незалежна Україна належить до ЄС.

Я знаю, що ці дії тягнуть за собою ризик. Але в смертельній сутичці ви не можете допомогти, не ризикуючи. І є ще більші ризики бездіяльності. Що станеться, якщо ви дозволите Росії розірвати міжнародну систему, знищити суверенну націю, здійснити масові вбивства?".

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Більше деталей: На думку Пінчука, замість того, щоб хвилюватися, що агресор ескалюватиме ситуацію, потрібно змусити його хвилюватися, "що ми також можемо ескалювати".

"У цей кризовий момент українці не кажуть SOS, "рятуйте наші душі". Життя українців у небезпеці, але наші душі в безпеці. Ми вам кажемо: рятуйте ваші душі", - наголосив він.

Теми: ПінчуквійнаРосія
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