Поліція заарештувала чотирьох "махновців", які захопили маєток Дерипаски в Лондоні
Поліція заарештувала чотирьох осіб, які захопили маєток російського олігарха Олега Дерипаски в Лондоні.
Джерело: BBC News
Деталі: Затримані представились "Лондонськими махновцями" – організацією, названою на честь українського анархіста Нестора Махно.
Поліція заарештувала згаданих осіб близько 20:00 (за київським часом) після того, як вони видерлися на задню стіну будівлі, що межує з територією консульства Румунії. Їм висунули звинувачення в проникненні на приватну територію.
Упродовж дня офіцери поліції намагалися домовитися з протестувальниками, аби вони залишили будинок. Удень поліція заходила всередину, але нікого не знайшла. Також поліцейські встановили, що жодної шкоди майну не нанесено.
Протестувальники розповіли журналістам, що в будівлі десь зо дві сотні кімнат, і вони декілька разів губилися, поки блукали в маєтку. За їхніми словами, там є окремий кімната, облаштована як кінозал, і турецька лазня.
"Махновці" присоромили британський уряд і сказали, що виконують за них їхню роботу з конфіскації заморожених активів російських олігархів. Вони хочуть передати майно українським біженцям.
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Передісторія:
- Удень стало відомо, що активісти з українським прапором захопили маєток Дерипаски в елітному районі Лондона – Белґравії. Вони вивісили плакати, що "це майно звільнили" і "ПТН ПНХ".
- Уряд Сполученого Королівства запровадив санкції проти Дерипаски за його тісні зв’язки з Путіним та Кремлем. Усе майно Дерипаски заморожено, а також йому заборонено перетинати держкордон Британії.
- Олігарх почав закликати до миру після запровадження суворих санкцій проти нього та посилення економічної ізоляції Росії. Він сказав, що "Залізна завіса" вже опустилась на Росію, а дефолт буде гіршим за 1998 рік.