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Поліція заарештувала чотирьох "махновців", які захопили маєток Дерипаски в Лондоні

Денис КарловськийПонеділок, 14 березня 2022, 23:19
Махновці сидять на балконі маєтку Дерипаски 14 березня. Фото getty images

Поліція заарештувала чотирьох осіб, які захопили маєток російського олігарха Олега Дерипаски в Лондоні.

Джерело: BBC News

Деталі: Затримані представились "Лондонськими махновцями" – організацією, названою на честь українського анархіста Нестора Махно. 

Поліція заарештувала згаданих осіб близько 20:00 (за київським часом) після того, як вони видерлися на задню стіну будівлі, що межує з територією консульства Румунії. Їм висунули звинувачення в проникненні на приватну територію.

Упродовж дня офіцери поліції намагалися домовитися з протестувальниками, аби вони залишили будинок. Удень поліція заходила всередину, але нікого не знайшла. Також поліцейські встановили, що жодної шкоди майну не нанесено.

Протестувальники розповіли журналістам, що в будівлі десь зо дві сотні кімнат, і вони декілька разів губилися, поки блукали в маєтку. За їхніми словами, там є окремий кімната, облаштована як кінозал, і турецька лазня.

"Махновці" присоромили британський уряд і сказали, що виконують за них їхню роботу з конфіскації заморожених активів російських олігархів. Вони хочуть передати майно українським біженцям.

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Передісторія: 

  • Удень стало відомо, що активісти з українським прапором захопили маєток Дерипаски в елітному районі Лондона – Белґравії. Вони вивісили плакати, що "це майно звільнили" і "ПТН ПНХ".
  • Уряд Сполученого Королівства запровадив санкції проти Дерипаски за його тісні зв’язки з Путіним та Кремлем. Усе майно Дерипаски заморожено, а також йому заборонено перетинати держкордон Британії.
  • Олігарх почав закликати до миру після запровадження суворих санкцій проти нього та посилення економічної ізоляції Росії. Він сказав, що "Залізна завіса" вже опустилась на Росію, а дефолт буде гіршим за 1998 рік.

Теми: олігархиВелика БританіяПутінкорупція
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