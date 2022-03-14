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Швейцарія запровадить онлайн-реєстрацію для українських біженців

Денис КарловськийПонеділок, 14 березня 2022, 22:42

Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції (SEM) планує налаштувати онлайн-реєстрацію для українських біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Swissinfo.

"Нам шкода, що біженцям годинами довелося чекати на вулиці",- заявляє керівник SEM Крістін Шранер Бургенер після довгих черг у федеральні центри притулку на вихідних.

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11 березня п’ятницю уряд Швейцарії оголосив, що українці, які тікають від війни, матимуть право на тимчасовий дозвіл S на проживання, роботу та навчання в Швейцарії. Це рішення набуло чинності наступного дня 12 березня

Того ж дня стало відомо, що федеральні центри притулку переповнені людьми, які поспішають реєструватися. До ранку понеділка 14 березня було зареєстровано 3843 українця – переважно жінки та діти.

Онлайн-реєстрація має пришвидшити процес, особливо для тих біженців, які вже знайшли житло у друзів чи родини. "Ми хочемо краще оцифровувати систему", – сказав Шранер Бургенер. Вона також пообіцяла отримати більше машин для відбитків пальців.

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Теми: Швейцаріябіженцівійнапереселенці
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