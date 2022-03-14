В Україні близько 400 тисяч волонтерів кіберармії – Держспецзв’язку

Чисельність волонтерів української кіберармії оцінюється в 400 тисяч людей.

Джерело: заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації

Дослівно: "Україна почала формування власної кіберармії, однак не встигла завершити цей процес. На допомогу державі прийшли наші кіберфахівці, які є найкращими у світі.

Українська кіберармія – це самоорганізований волонтерський рух, який зараз ми оцінюємо в 400 тисяч активістів".

Деталі: Жора запевнив, що український бізнес і державні структури є стійкими до кіберагресії з боку Росії.

"Те, що Україна забезпечує працездатність своєї інформаційної інфраструктури, як державної так і приватної, свідчить про те, що ми працюємо ефективно", - сказав він.

Крім того, за словами Жори, "нині непереливки всім ворожим структурам, які безпосередньо відповідальні за здійснення агресії проти України".