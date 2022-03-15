МВС відновлює адмінпослуги – видачу закордонних паспортів та прав

Незважаючи на війну, МВС відновлює надання адміністративних послуг на неокупованих територіях України.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Пряма мова: "Із сьогоднішнього дня відновлюється робота сервісних центрів МВС, де українці зможуть оновити своє посвідчення водія. Крім того, щоб допомогти фронту водіями будуть проходити іспити на категорію "С".

Деталі: Також, міністр повідомив, що 15 березня запрацює Міграційна служба України, яка знову почне видавати закордонні паспорти. Більш того, батьки зможуть вклеювати фото своїх дітей у цей документ для виїзду за кордон.

Всі ці послуги повинні працювати коректно, незважаючи на чисельні кібератаки.