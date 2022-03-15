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Росіяни вбили телеоператора FoxNews під Києвом

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 17:37

Внаслідок обстрілу з боку російських військ під Києвом загинув телеоператор телеканалу Fox news П'єр Закревський.

Джерело: Fox news

Деталі: Повідомляється, що ветеран бойових дій Закревський працював разом із кореспондентом Fox news Бенджаміном Холлом, коли їхню машину обстріляли під Києвом.

Закревському було 55 років.

Він працював на Fox news багато років і висвітлював конфлікти у зонах бойових дій в Іраці, Афганістані та Сирії.

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Теми: ЗМІвійна
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