Росіяни вбили телеоператора FoxNews під Києвом

Внаслідок обстрілу з боку російських військ під Києвом загинув телеоператор телеканалу Fox news П'єр Закревський.

Джерело: Fox news

Деталі: Повідомляється, що ветеран бойових дій Закревський працював разом із кореспондентом Fox news Бенджаміном Холлом, коли їхню машину обстріляли під Києвом.

Закревському було 55 років.

Він працював на Fox news багато років і висвітлював конфлікти у зонах бойових дій в Іраці, Афганістані та Сирії.

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