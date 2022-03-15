Росіяни вбили телеоператора FoxNews під Києвом
Вівторок, 15 березня 2022, 17:37
Внаслідок обстрілу з боку російських військ під Києвом загинув телеоператор телеканалу Fox news П'єр Закревський.
Джерело: Fox news
Деталі: Повідомляється, що ветеран бойових дій Закревський працював разом із кореспондентом Fox news Бенджаміном Холлом, коли їхню машину обстріляли під Києвом.
Закревському було 55 років.
Він працював на Fox news багато років і висвітлював конфлікти у зонах бойових дій в Іраці, Афганістані та Сирії.
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