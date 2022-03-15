Верещук: майже 29 тисяч людей вивезли із заблокованих міст 15 березня

З 9 погоджених гуманітарних коридорів 15 березня спрацювало лише 7. Завдяки ним із заблокованих міст вдалося врятувати 28 тисяч 893 людини.

Джерело: відеозвернення міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук

Деталі: Зокрема, по гуманітарному коридору із Маріуполя врятувалося близько 20 тисяч людей.

Реклама:

Із Сумської області евакуйовано 8 533 людини

Щодо Харківської області: евакуйоіано 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату.

Попри домовленості, за словами Верещук, залишився заблокований у місті Бердянськ гуманітарний конвой з автобусами для евакуації із Маріуполя людей, в тому числі - громадян Туреччини та Греції, які не мають власного транспорту

ВІДЕО ДНЯ

Також вдруге російські військові не дозвовили провести евакуцію людей із сіл Богданівка та Новобогданівка, села Бобрик Київської області.

Дослівно Верещук: "Завтра плануємо продовжувати роботу щодо гуманітарного коридору для Маріуполя, а також розпочати евакуацію людей з міста Ізюм.

Через цілодобовий комендантський час евакуація в Київській області завтра не проводитиметься".

Міністр додала, що докладаються зусилля задля звільнення незаконно утримуваних представників українського місцевого самоврядування.