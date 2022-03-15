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Верещук: майже 29 тисяч людей вивезли із заблокованих міст 15 березня

Вівторок, 15 березня 2022, 21:10

З 9 погоджених гуманітарних коридорів 15 березня спрацювало лише 7. Завдяки ним із заблокованих міст вдалося врятувати 28 тисяч 893 людини.

Джерело: відеозвернення міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук

Деталі: Зокрема, по гуманітарному коридору із Маріуполя врятувалося близько 20 тисяч людей.

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Із Сумської області евакуйовано 8 533 людини

Щодо Харківської області: евакуйоіано 320 підопічних та працівників Оскільського психоневрологічного пансіонату.

Попри домовленості, за словами Верещук, залишився заблокований у місті Бердянськ гуманітарний конвой з автобусами для евакуації із Маріуполя людей, в тому числі - громадян Туреччини та Греції, які не мають власного транспорту

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Також вдруге російські  військові не дозвовили провести евакуцію людей із сіл Богданівка та Новобогданівка, села Бобрик Київської області.

Дослівно Верещук: "Завтра плануємо продовжувати роботу щодо гуманітарного коридору для Маріуполя, а також розпочати евакуацію людей з міста Ізюм.

Через цілодобовий комендантський час евакуація в Київській області завтра не проводитиметься".

Міністр додала, що докладаються зусилля задля звільнення незаконно утримуваних представників українського місцевого самоврядування.

Теми: евакуаціяВерещук
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