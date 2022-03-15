Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії: Нічого не бояться

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 23:55
Зеленський зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії: Нічого не бояться
зустріч Зеленського з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії, скріншот відео

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром та віцепрем’єром Польщі, а також прем’єрами Чехії та Словенії у Києві.

Джерело: Зеленський у Facebook

Реклама:

Дослівно: "Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо".

Деталі: Як видно на опублікованому відео уривків зустрічі, Зеленський констатував, що росіяни обстрілюють усю Україну, в тому числі західні області.

Також він розповів, що частина тих, хто воює на боці росіян, говорять "незрозумілою нам мовою".

ВІДЕО ДНЯ

"Тобто вони чи з Сирії, чи ще звідкись їх звозять", - сказав Зеленський.

Пізніше Зеленський зробив заяву для преси, в якій подякував прем’єрам за те, що вони "нічого не бояться".

Пряма мова: "Я хотів би подякувати за те, що вони нам сильно допомагають. В такий час, коли багато навіть амбасадорів покинуло Україну через повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю.

І ці поважні люди, лідери своїх прекрасних незалежних європейських держав, нічого не бояться, а більше бояться за нашу долю. І вони тут, щоб нас підтримати. Це великий, мужній, правильний і дружній крок".

Більше деталей: За словами Зеленського, Україна абсолютно довіряє Польщі, Чехії та Словенії і лідерам цих країн.

"І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в ЄС або про санкційну політику, ми знаємо 100%, що все, що ми обговорюємо, дійсно дійде до позитивної цілі для нашої країни, для нашої безпеки і нашого майбутнього", - сказав він.

Що передувало: У вівторок ввечері прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що прибув до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.

Читайте УП В Google News

Теми: ЗеленськийПольщаЧехіяСловенія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, але я не можу на це скаржитися
Олена Зеленська не хоче, щоб її чоловік знову йшов у президенти
Зеленський заслухав пропозиції щодо розв'язання проблем мобілізації в Україні
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: