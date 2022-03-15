Зеленський зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії: Нічого не бояться

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром та віцепрем’єром Польщі, а також прем’єрами Чехії та Словенії у Києві.

Джерело: Зеленський у Facebook

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Дослівно: "Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо".

Деталі: Як видно на опублікованому відео уривків зустрічі, Зеленський констатував, що росіяни обстрілюють усю Україну, в тому числі західні області.

Також він розповів, що частина тих, хто воює на боці росіян, говорять "незрозумілою нам мовою".

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"Тобто вони чи з Сирії, чи ще звідкись їх звозять", - сказав Зеленський.

Пізніше Зеленський зробив заяву для преси, в якій подякував прем’єрам за те, що вони "нічого не бояться".

Пряма мова: "Я хотів би подякувати за те, що вони нам сильно допомагають. В такий час, коли багато навіть амбасадорів покинуло Україну через повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю.

І ці поважні люди, лідери своїх прекрасних незалежних європейських держав, нічого не бояться, а більше бояться за нашу долю. І вони тут, щоб нас підтримати. Це великий, мужній, правильний і дружній крок".

Більше деталей: За словами Зеленського, Україна абсолютно довіряє Польщі, Чехії та Словенії і лідерам цих країн.

"І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в ЄС або про санкційну політику, ми знаємо 100%, що все, що ми обговорюємо, дійсно дійде до позитивної цілі для нашої країни, для нашої безпеки і нашого майбутнього", - сказав він.

Що передувало: У вівторок ввечері прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що прибув до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.