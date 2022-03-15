Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський зустрівся з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії: Нічого не бояться

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 23:55
зустріч Зеленського з прем’єрами Польщі, Чехії та Словенії, скріншот відео

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром та віцепрем’єром Польщі, а також прем’єрами Чехії та Словенії у Києві.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо".

Деталі: Як видно на опублікованому відео уривків зустрічі, Зеленський констатував, що росіяни обстрілюють усю Україну, в тому числі західні області.

Також він розповів, що частина тих, хто воює на боці росіян, говорять "незрозумілою нам мовою".

"Тобто вони чи з Сирії, чи ще звідкись їх звозять", - сказав Зеленський.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Пізніше Зеленський зробив заяву для преси, в якій подякував прем’єрам за те, що вони "нічого не бояться".

Пряма мова: "Я хотів би подякувати за те, що вони нам сильно допомагають. В такий час, коли багато навіть амбасадорів покинуло Україну через повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю.

І ці поважні люди, лідери своїх прекрасних незалежних європейських держав, нічого не бояться, а більше бояться за нашу долю. І вони тут, щоб нас підтримати. Це великий, мужній, правильний і дружній крок".

Більше деталей: За словами Зеленського, Україна абсолютно довіряє Польщі, Чехії та Словенії і лідерам цих країн.

"І тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в ЄС або про санкційну політику, ми знаємо 100%, що все, що ми обговорюємо, дійсно дійде до позитивної цілі для нашої країни, для нашої безпеки і нашого майбутнього", - сказав він.

Що передувало: У вівторок ввечері прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що прибув до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.

Теми: ЗеленськийПольщаЧехіяСловенія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росіяни вдарили ракетами по полігону на Рівненщині

У США припускають, що інші країни НАТО можуть ввести війська в Україну

WSJ: Путін змінив тактику — націлився не на Київ, а на південь і схід

оновленоЧерез ворожий обстріл на "Сумихімпромі" стався витік аміаку: зона ураження – 2,5 км

Білоруські партизани зупиняють російські потяги, псують техніку – радник Тихановської

фотоЗСУ знищили ворожі "КамАЗи" з боєприпасами і провіантом

Усі новини...
Зеленський
РФ завдала Україні у сотні разів більше руйнувань, ніж за 8 років Донбасу – Зеленський
Зеленський виступить з промовою перед німецьким Бундестагом
Зеленська: Як і кожна жінка в Україні, зараз я боюся за свого чоловіка
Останні новини
08:37
Нова Зеландія дає Україні $3,5 млн на нелетальну зброю
08:35
Генштаб фіксує менше використання літаків росіянами
07:56
Загарбники за добу зруйнували на Луганщині 12 будинків – голова ОВА
07:48
ЄС розгляне можливість запровадження нафтового ембарго проти РФ
07:46
фото, відеоОбстріл "Сумихімпрому": витік аміаку був незначним, загрози для сумчан немає – ДСНС
07:45
Росіяни вдарили ракетами по полігону на Рівненщині
07:40
ООН назвала кількість загиблих серед цивільних українців з початку війни
07:19
США можуть розширити санкції проти РФ
07:14
Путін атакує цивільне населення України, бо зазнає воєнних невдач – глава Пентагону
06:59
Зведення Генштабу: загарбники вивозять у РФ награбовані автомобілі та побутову техніку
Усі новини...