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Світ має усвідомлювати – це початок Третьої світової війни – Данілов

Альона Мазуренко Вівторок, 15 березня 2022, 21:55
Світ має усвідомлювати – це початок Третьої світової війни – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що світ має усвідомили, що війна проти України - це початок Третьої світової війни.

Джерело: Данілов в інтерв'ю НВ

Пряма мова: "Світ має усвідомлювати, що це початок Третьої світової війни. Якщо хтось вважає, що їх це омине, то тоді вони живуть в ілюзіях і не розуміють, що таке путінський рашизм, що таке сучасна Росія...

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Якщо Китай прийме рішення підтримувати Росію військовою допомогою, то Третя світова тоді вже буде неминучою.

До того ж ми бачили, що на Гонконгській біржі всі китайські компанії обвалилися вслід за російськими. Якщо китайське керівництво вважає, що вони (розділяють) долю з РФ, то їхнє право. Хай спробують боротися зі всім світом".

Деталі: Крім того, за словами секретаря РНБО, наразі дух українського суспільства, військових, наших побратимів, — величезний і це ще одна із причин, чому білоруські військові не хочуть воювати з Україною та її народом. 

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Пряма мова: "Вони володіють інформацією, скільки трупів російських вояк відправляється на територію Білорусі. Це можна було приховувати в перший, другий, третій день війни. Зараз, коли війна вже триває певний час, весь світ вже розуміє, що тут відбувається".

Данілов додав, що російська сторона не цікавиться долею полонених в Україні росіян. Також вони не забирають тіла вбитих окупантів. 

Також секретар РНБО зазначив, що у світі недооцінили силу і потенціал української армії та народу: "Усі розвідки, включно з німецькою, давали нам три-чотири дні на цю операцію. Коли кадировці мали марширувати по Хрещатику? Зараз, блін! Марширувати будуть у себе там вдома в цинкових гробах на цвинтар".

Теми: війнаДаніловРНБО
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