Керівник Львівщини просить Польщу відкрити ще два пункти пропуску
Голова Львівської ОВА Максим Козицький звернувся до Польщі з пропозицією щодо відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах, які наразі не введені в експлуатацію.
Джерело: Козицький у Telegram за підсумками зустрічі з віце-спікеркою Сейму Польщі Малгожатою Госєвською та генеральною консулкою Польщі у Львові Елізою Дзвонкєвіч
Дослівно: "Пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі суттєво менше завантажені, але це може змінитися у випадку ескалації конфлікту.
Тому я звернувся до польських партнерів щодо можливості відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах, які наразі не введені в експлуатацію, та облаштування соціальної інфраструктури біля них".
Деталі: Співрозмовники також обговорили потребу покращення залізничного сполучення між Україною та Польщею.
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