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Керівник Львівщини просить Польщу відкрити ще два пункти пропуску

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 23:26

Голова Львівської ОВА Максим Козицький звернувся до Польщі з пропозицією щодо відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах, які наразі не введені в експлуатацію.

Джерело: Козицький у Telegram за підсумками зустрічі з віце-спікеркою Сейму Польщі Малгожатою Госєвською та генеральною консулкою Польщі у Львові Елізою Дзвонкєвіч

Дослівно: "Пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі суттєво менше завантажені, але це може змінитися у випадку ескалації конфлікту.

Тому я звернувся до польських партнерів щодо можливості відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах, які наразі не введені в експлуатацію, та облаштування соціальної інфраструктури біля них".

Деталі: Співрозмовники також обговорили потребу покращення залізничного сполучення між Україною та Польщею.

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Теми: ПольщакордонЛьвівщина
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