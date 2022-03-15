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Очільник Львівщини просить Польщу відкрити ще два пункти пропуску

Катерина ТищенкоВівторок, 15 березня 2022, 22:26
Очільник Львівщини просить Польщу відкрити ще два пункти пропуску
ФОТО ДПСУ

Голова Львівської ОВА Максим Козицький звернувся до Польщі з пропозицією щодо відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах, які наразі не введені в експлуатацію.

Джерело: Козицький у Telegram за підсумками зустрічі з віце-спікеркою Сейму Польщі Малгожатою Госєвською та генеральною консулкою Польщі у Львові Елізою Дзвонкєвіч

Дослівно: "Пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі суттєво менше завантажені, але це може змінитися у випадку ескалації конфлікту.

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Тому я звернувся до польських партнерів щодо можливості відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах, які наразі не введені в експлуатацію, та облаштування соціальної інфраструктури біля них".

Деталі: Співрозмовники також обговорили потребу покращення залізничного сполучення між Україною та Польщею.

Що передувало: Останнім часом потік людей через західний кордон України зменшився

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14 березня черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд із України вранці були майже відсутні, лише на пункті пропуску "Шегині" перебувало 30 атомобілів. 

Теми: ПольщакордонЛьвівщина
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