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Данілов присоромив французькі компанії, які співпрацюють з Росією

Мазуренко Альона Вівторок, 15 березня 2022, 23:27

Секретар РНБО Олексій Данілов присоромив французькі компанії, які продовжують співпрацювати із країною-окупантом Росією.

Джерело: Данілов в інтерв'ю НВ

Пряма мова: "Мені дуже прикро, коли компанії лишаються працювати на території РФ, коли вони за гроші продають свободу, демократію, і при тому кажуть, що вони вільні демократичні країни. Це виходить за певні межі.

До речі, тут лідером є Франція. Французькі компанії майже всі лишаються на території країни-агресора і працюють на криваві гроші. Ці гроші всі в крові наших дітей, наших близьких та рідних. Їм треба про це думати.

Вони не розуміють, що Путін за ці гроші купує снаряди, які вбивають дітей? Вони мають це усвідомлювати. І тільки спільно з всім світом ми можемо загальмувати цю хворобу, яка є на території РФ. Але навіть якщо нам французи і німці не будуть допомагати, я більше, ніж впевнений, перемога буде за нами". 

Деталі: Також Данілов розповів, що очевидно, що Україна у майбутньому буде у новому оборонному союзі, бажано із ядерною державою.

Інші військові інституції типу ООН він назвав недієвими.

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Пряма мова: "Що стосується військових інституцій, і це не тільки ООН, їх до біса створили після Другої світової війни, які взагалі ні за що не відповідають і нічим не займаються. Вони тільки стурбовані.

Оці дяді і тьоті в ООН? Або в ОБСЄ? Або в інших цих інституціях. Без сили на сьогодні ворога побороти неможливо. Така сила у нас є. Нам треба допомога. Є країни, які відверто нам допомагають, а не виляють хвостом, чекаючи на якісь вказівки і погодження.

Ми дуже вдячні цим країнам, вони будуть всім відомі. Закінчиться війна, ми до всіх, хто нам допомагав, будемо з великою пошаною ставитися. Але ті, які кинули, як боягузи, нас в складну хвилину, теж будуть відомі всьому світу. Наголошую, їм буде соромно".

Теми: ДаніловвійнаФранціяРосія
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