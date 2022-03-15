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Республіканці закликають Байдена надати Україні системи ППО та винищувачі

"Європейська правда"Вівторок, 15 березня 2022, 23:39
Республіканці закликають Байдена надати Україні системи ППО та винищувачі
Сенат США, Getty Images

У новому листі до президента США депутати-республіканці закликають Джо Байдена поставити Україні системи ППО та винищувачі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

У новому листі, надісланому адміністрації Байдена у вівторок, високопоставлені республіканці в Палаті представників та Сенаті закликають надати Україні системи ППО радянського та російського виробництва, щоб допомогти захиститися від агресії Росії.

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У листі не уточнюється, яку систему ППО необхідно надати, але президент України Володимир Зеленський закликав США допомогти йому отримати як системи ППО С-300, так і винищувачі МіГ-29.

Державний департамент працює над тим, щоб визначити, які країни наразі мають системи ППО радянського виробництва С-300, і наразі вивчає можливість їхньої передачі Україні, повідомили джерела CNN у вівторок.

У середу Зеленський виступить з онлайн-промовою перед Палатою представників і Сенатом, в якій, як очікується, він поновить свої заклики надати  додаткове озброєння, а також запровадити заборонену для польотів зону над Україною.

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Окрім стратегічних і тактичних систем протиповітряної оборони, республіканці підштовхують адміністрацію Байдена негайно доставити Україні додаткові зенітні ракети Stinger і протитанкові ракети Javelin.

Лист підписали шестеро республіканців Сенату та Палати представників Конгресу США.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив у вівторок, що ідея озброїти Україну бойовими літаками з Польщі все ще обговорюється.

Читайте також: Протиракетна допомога: що США та НАТО можуть надати Україні замість "закритого неба"

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Теми: СШАБайденвійна
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