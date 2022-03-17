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Російські урядові літаки здійснили незвичні рейси з Москви в Сибір 

Денис КарловськийЧетвер, 17 березня 2022, 22:01

Сім різних літаків, що належать уряду Росії, здійснили впродовж 17 березня рейси з Москви до різних міст на сході РФ.

Джерело: російська служба ВВС, сервіс відстеження польотів авіасуден Flightradar24

Деталі: Усі літаки вилітали з московського летовища "Внуково" в різний час (вказаний московський час).

О 9:30 ранку до Омська вилетів літак-ретранслятор Ту-214СР (номер RA-64516). Після посадки в Омська він незабаром повернувся до Москви. такий літак забезпечує урядову лінію зв’язку. 

О 9 ранку до Новосибірська вилетів урядовий Ту-214ПУ (номер RA-64532). Цей літак використовують для перельотів очільників держави. На ньому встановлені системи контролю та управління за різними держслужбами. 

Іл-96-300 із спецзагону "Россія" об 11:45 вилетів до арктичних широт, згодом повернувся в небо над Сибіром та полетів у напрямку Москви. Його передавач, за яким можна відстежувати літак, вимикали в небі над Сургутом. 

Маршрут літака Іл-96-300
Маршрут літака Іл-96-300
Скриншот Flightradar24

Ан-148-100ЕА (номер RA-61716) із спецзагону "Россія" вилетів в Уфу з Москви о 13:32. Після посадки в пункті призначення він знову злетів назад до Москви.

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Airbus A-319 вилетів із Москви о 10 ранку до Новосибірська, і відразу повернувся назад. Як вказують дані Flightradar, він не приземлився в Новосибірську, а тільки знизив висоту до кількох десятків метрів, а потім знову набрав.

Сухой Суперджет (номер RA-89039) о 10 ранку вилетів у Тюмень.

Ту-204 (номер RA-64058) приблизно в цей же час вилітав у Сибір. Його транспондер вимкнули в небі над Когалимом.

Довідково: Спеціальний авіаційний загін "Россія" складається з урядових літаків, які використовують урядовці, очільники держави та високопосадовці. Цим загоном керує управління справами президента РФ.

Теми: РосіяСибіравіаПутін
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