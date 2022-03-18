У Раді відповіли Шольцу, який не бачить провини росіян у війні проти України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який заявив, що у війні проти України винен лише президент РФ Володимир Путін, а не громадяни Росії.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Пряма мова: "Пане канцлер Олаф Шольц, Ви справді вважаєте, що один Путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну?

А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику? А російські військові ні до чого? Вони просто виконують його наказ?

Не обманюйте себе. Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу, нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок із аргументом "я просто виконував наказ".

Передісторія: