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В Україні створили Національне інформбюро: займатиметься військовими ЗСУ і окупантами

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 00:44

В Україні створено Національне інформаційне бюро, що збиратиме і систематизуватиме інформацію про українців, які загинули, зникли безвісти або потрапили в полон, а також про полонених і загиблих окупантів.

Джерело: віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу в четвер

Пряма мова: "Відповідно до міжнародного гуманітарного права Україна створює Національне інформаційне бюро. Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду і затверджене відповідним розпорядженням".

"Ключовою метою Національного інформаційного бюро є збір усіма можливими способами, узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно утримуваних РФ, в тому числі й мирного населення.

Крім того, відповідно до офіційних даних Генштабу ЗСУ, втрати особового складу ворога вже перевищують 14 тисяч. Наші захисники щоденно беруть у полон тих, хто незаконно вторгся на нашу територію з 24 лютого поточного року. Тож списки як загиблих, так і полонених ми теж складатимемо. Їхні родини будуть знати, куди влада Росії відправила їх чоловіків, дітей та братів.

В подальшому ми створимо щось на кшталт обмінного фонду і через структури Міжнародного комітету Червоного Хреста, який виступатиме нейтральним посередником, будемо надавати інформацію супротивній стороні".

Деталі: Віцепрем’єр пояснила, що Національне інформаційне бюро діятиме відповідно до міжнародного гуманітарного права, статті 122 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, і статті 136 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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"Враховуючи, що Україна є однією зі сторін у цій війні, ми зобов’язані так поводитись. Ми цивілізована країна і дотримуємося міжнародних норм", - наголосила Верещук.

Національне інформаційне бюро перебуватиме у сфері Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Верещук повідомила, що вже з 21:00 четверга Національне інформаційне бюро запустило гарячу лінію: 1648 та 044-287-81-65 для первинного збору інформації та комунікації з постраждалими. Лінія також функціонуватиме в месенджерах.

Теми: ВерещуквійнаЗбройні силиМінТОТ
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