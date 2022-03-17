Ворог просунувся в Рубіжному на Луганщині – голова ОВА
Четвер, 17 березня 2022, 23:12
На Луганщині найважча ситуація станом на четвер у Рубіжному, там російські окупанти змогли просунутися.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Дослівно: "Обстріли не вщухають по всій лінії Луганського фронту.
Найважче у Рубіжному (ворог просунувся, проте ЗСУ будуть докладати максимум зусиль, щоб не дати ворогу захопити місто)".
Деталі: Гайдай повідомив також про обстріли росіян по Сєвєродонецьку, Попасній, Лисичанську, Кремінній.
"Якщо раніше вибірково був обстріл, то сьогодні вони квадрат за квадратом знищують як Рубіжне, так і Сєвєродонецьк, інші населені пункти", - додав він.