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Портові працівники Швеції оголосили блокаду російських суден

Четвер, 17 березня 2022, 22:17

Шведська профспілка портових працівників вирішила ініціювати блокаду суден, що пов’язані з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Два тижні тому профспілка портових робітників Швеції надіслала лист міністру інфраструктури Томасу Енероту із закликом припинити обслуговувати російські та пов'язані з Росією судна в шведських портах - інакше вони самі ініціюють блокаду.

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На зборах у четевер керівництво профспілки вирішило втілити обіцянку у життя.

"Ми повідомили організацію роботодавців та посередницький інститут про те, що буде запроваджено блокаду", - сказав Ерік Хельгесон, віцеголова шведської профспілки портових робітників, додавши, що блокада розпочнеться 28 березня, але за потреби профспілка готова діяти і раніше.

Блокада пошириться на судна, що прямують у Росію та з Росії, судна, що перевозять російські товари, та судна, що належать Росії.

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Блокада означає, що всі розвантажувально-навантажувальні роботи, буксирування та швартування суден будуть заблоковані у шведських портах.

"Ми робимо це, щоб підтримати наших колег в українських портах та цивільне населення країни. Це те, що ми можемо зробити, залежно від наших умов", - додав Ерік Хельгесон.

Теми: ШвеціяРосіясанкції
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