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Збили безпілотник ЧФ РФ, який робив нерви Одесі-мамі

Четвер, 17 березня 2022, 23:35

Cили оборони Одеси у четвер збили безпілотник "Орлан 10" Чорноморського флоту РФ.

Джерело: речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Дослівно: "Протягом дня одесити не були налякані тим, що російський Чорноморський Флот вишикувався і почав робити нерви Одесі-мамі. Але тривога певна була. Це був спосіб прсихологічного тиску на нас усіх, щоб наші системи оборони відкрили свої позиції. 

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Хлопці - молодці, тримають оборону таким чином, що не видають себе. Ворог підійде ближче і буде знешкоджений. Але під час цього демонстраційного шикування на морі на безпечній для них поки що відстані російські кораблі зазнали втрати. (...) Під час цієї демонтрації не сили, а власного безсилля щодо штурму Одеси ворог втратив безпілотний літальний апарат…"

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Теми: РосіяОдесавійна
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