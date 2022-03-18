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Білий дім розповів, як Байден попередив лідера Китаю щодо Росії

П'ятниця, 18 березня 2022, 21:00

Президент США Джо Байден у майже двогодинній телефонній розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпінем описав наслідки, з якими зіткнеться Пекін, якщо надасть матеріальну підтримку Росії у війні проти України.

Про це повідомила пресслужба Білого дому, пише "Європейська правда".

За даними Білого дому, Байден висловив погляди США та союзників і партнерів "на цю кризу". 

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"Президент Байден докладно розповів про наші зусилля щодо запобігання та подальшого реагування на вторгнення, у тому числі шляхом покладання витрат на Росію. Він описав результати та наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку Росії, у той час,як вона здійснює жорстокі напади на українські міста та мирних жителів", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Байден підкреслив, що підтримує дипломатичне вирішення конфлікту.

Китайські державні ЗМІ повідомили після розмови двох лідерів, що Сі Цзіньпін заявив Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, "не відповідають нічиїм інтересам".

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Згідно з повідомленнями, Сі сказав, що Китай і Сполучені Штати повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, і обидві сторони також повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру в усьому світі.

Адміністрація Байдена раніше публічно і приватно попереджала, що Пекін зіткнеться з жахливими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку війні президента Росії Владіміра Путіна в Україні.

За даними ЗМІ, США повідомили своїм союзникам, що  Китай дав зрозуміти про свою готовність надати Москві техніку, яку запитувала РФ.

Москва заперечувала звернення до Китаю за військовою допомогу, а міністерство закордонних справ Китаю назвало це повідомлення "дезінформацією".

Теми: БайденКитайСШАсанкції
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