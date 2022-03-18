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За добу евакуювали майже 10 тисяч українців: 5 тисяч з Маріуполя

Мазуренко Альона П'ятниця, 18 березня 2022, 22:06

За добу 18 березня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 9 145 людей.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Дослівно: "Гуманітарними коридорами евакуйовано 9 145 людей.

4 972 мешканця Маріуполя, з яких 1 124 - діти, виїхали до Запоріжжя.

500 людей забрали автобусами, що прибули до Бердянська із Запоріжжя.

Із Сумщини евакуйовано 4 173 людини".

Деталі: Крім того, до Бердянська доставили пальне для дозаправки особистого транспорту маріупольців, які рухаються гуманітарним коридором.

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19 березня до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців.

Теми: евакуаціявійнаМаріупольУкраїна
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