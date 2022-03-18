Росія випустила 1080 ракет по Україні – Пентагон
За даними американського Міністерства оборони, російські окупанти випустили станом на 18 березня вже 1080 ракет по території України.
Джерело: неназваний високопосадовець Пентаґону в коментарі ВВС
Деталі: Загалом американські розвідники бачать, що наступ російських сил зупинився по всіх напрямках. Вони не бачать руху підрозділів РФ ані на північному та північно-західному напрямку від Києва, ані на східному, де російські війська перебувають за 30 км від Києва.
Він зазначив, що подібним чином у Пентаґоні не бачать наближення російських підрозділів до Харкова, попри спроби прориву. Чернігів та Маріуполь перебувають в облозі, але запеклий опыр українців перешкоджає взяттю цих міст російськими військами.
Американський посадовець наголосив, що українці зберігають більшу частину своєї авіації в боєздатному стані, попри посилені ракетні удари росіян по аеродромах. До того ж, системи ППО продовжують збивати російські винищувачі і ракети. Через це повітряний простір над Україною не є цілком контрольованим росіянами.
За даними США, в Росії залишилося боєздатними близько 90% тих сил і засобів, які були зосереджені на кордонах перед початком вторгнення 24 лютого.
Передісторія:
- 18 березня директор розвідувального департаменту Пентагону генерал-лейтенант Скотт Берієр заявив, що в разі подальших невдач російських військ в Україні, Путін може перейти до ядерного шантажу.
- Британська розвідка має підстави стверджувати, що успішні контрудари ЗСУ примушують росіян зосереджувати значні сили на охорону ліній постачання. Через це їхній наступальний потенціал значно зменшився.
- 17 березня низка посадовців із урядів різних країн Заходу заявили, що російсько-українська війна поступово затягується і переростає в проведення позиційних боїв.
- New York Times зі своїх джерел у Пентагоні та американських розвідувальних відомствах повідомило, що росіяни втратили 7 тисяч загиблими та ще 14-20 тисяч пораненими. За словами співрозмовників видання, ці оцінки є "консервативними", тобто втрати можуть бути значно більшими.