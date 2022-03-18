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Офіс омбудсмена отримував скарги про зґвалтування російськими окупантами

Альона Мазуренко , Ольга КириленкоП'ятниця, 18 березня 2022, 21:38
Офіс омбудсмена отримував скарги про зґвалтування російськими окупантами
фото: Генштаб

З початку вторгнення Росії в Україну офіс уповноваженої з прав людини отримує скарги від українців про статеві злочини російських військових. 

Джерело: відповідь Офісу омбудсмена Людмили Денісової на запит "Української правди"

Дослівно: "З початку збройної агресії Росії проти України на "гарячу лінію" уповноваженого надходить інформація про вчинення військовослужбовцями Російської Федерації насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та статевої недоторканості особи".

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Деталі: У Денісової повідомляють, що надалі передають цю інформацію до правоохоронців. 

Що було раніше: З початку війни у соцмережах з’являлися повідомлення про зґвалтування окупантами, котрі захоплювали українські містечка.

Крім того, про зґвалтування росіянами говорив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім під час розмови із представниками російського опозиціонера Олексія Навального.

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Інформації про подібні злочини росіян в офіційних українських відомствах поки що немає, хоча у перші дні окупації у місті Херсон місцеві ЗМІ повідомляли про десятки скарг українок.

Також у перехоплених українськими захисниками розмовах окупанти хваляться своїм родичам у Росії про випадки зґвалтування.

На початку березня у розмові із британським аналітичним центром глава МЗС України Дмитро Кулеба також розповів про випадки зґвалтування.

Пряма мова Кулеби: "Коли бомби падають на ваші міста, коли солдати ґвалтують жінок в окупованих містах, а ми, на жаль, маємо непоодинокі випадки, коли російські солдати ґвалтують жінок в українських містах, тоді важко, звичайно, говорити про ефективність міжнародного права".

 

Теми: РосіяокупаціявійнаУкраїна
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