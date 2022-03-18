Офіс омбудсмена отримував скарги про зґвалтування російськими окупантами

З початку вторгнення Росії в Україну офіс уповноваженої з прав людини отримує скарги від українців про статеві злочини російських військових.

Джерело: відповідь Офісу омбудсмена Людмили Денісової на запит "Української правди"

Дослівно: "З початку збройної агресії Росії проти України на "гарячу лінію" уповноваженого надходить інформація про вчинення військовослужбовцями Російської Федерації насильницьких злочинів, у тому числі проти статевої свободи та статевої недоторканості особи".

Реклама:

Деталі: У Денісової повідомляють, що надалі передають цю інформацію до правоохоронців.

Що було раніше: З початку війни у соцмережах з’являлися повідомлення про зґвалтування окупантами, котрі захоплювали українські містечка.

Крім того, про зґвалтування росіянами говорив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім під час розмови із представниками російського опозиціонера Олексія Навального.

ВІДЕО ДНЯ

Інформації про подібні злочини росіян в офіційних українських відомствах поки що немає, хоча у перші дні окупації у місті Херсон місцеві ЗМІ повідомляли про десятки скарг українок.

Також у перехоплених українськими захисниками розмовах окупанти хваляться своїм родичам у Росії про випадки зґвалтування.

На початку березня у розмові із британським аналітичним центром глава МЗС України Дмитро Кулеба також розповів про випадки зґвалтування.

Пряма мова Кулеби: "Коли бомби падають на ваші міста, коли солдати ґвалтують жінок в окупованих містах, а ми, на жаль, маємо непоодинокі випадки, коли російські солдати ґвалтують жінок в українських містах, тоді важко, звичайно, говорити про ефективність міжнародного права".