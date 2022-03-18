Російські окупанти окопуються під Бородянкою і Гостомелем – супутникові знімки
П'ятниця, 18 березня 2022, 22:53
Російські окупаційні війська риють ями із земельними укріпленнями довкола своєї техніки на північний захід від Києва.
Джерело: CNN з посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies
Деталі: Вириті ями з укріпленнями помітили на позиціях росіян біля села Озера та довкола аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі.
Крім того, додаткову військову техніку із земляними укріпленнями помітили далі на північний захід у Бородянці й Здвижівці.
Передісторія:
- Неназваний високопосадовець Пентаґону розповів, що, за їхніми даними, наступ російських військ наразі зупинився.
- 17 березня низка посадовців із урядів різних країн Заходу заявили, що російсько-українська війна поступово затягується і переростає в проведення позиційних боїв.
- Британська розвідка має підстави стверджувати, що успішні контрудари ЗСУ примушують росіян зосереджувати значні сили на охорону ліній постачання. Через це їхній наступальний потенціал значно зменшився.