Російські окупанти окопуються під Бородянкою і Гостомелем – супутникові знімки

Укріплення росіян на північний захід від Києва. фото: maxar technologies

Російські окупаційні війська риють ями із земельними укріпленнями довкола своєї техніки на північний захід від Києва.

Джерело: CNN з посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies

Деталі: Вириті ями з укріпленнями помітили на позиціях росіян біля села Озера та довкола аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі.

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Крім того, додаткову військову техніку із земляними укріпленнями помітили далі на північний захід у Бородянці й Здвижівці.

Передісторія:

Неназваний високопосадовець Пентаґону розповів, що, за їхніми даними, наступ російських військ наразі зупинився.

17 березня низка посадовців із урядів різних країн Заходу заявили, що російсько-українська війна поступово затягується і переростає в проведення позиційних боїв.

Британська розвідка має підстави стверджувати, що успішні контрудари ЗСУ примушують росіян зосереджувати значні сили на охорону ліній постачання. Через це їхній наступальний потенціал значно зменшився.