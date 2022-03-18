Російські окупанти окопуються під Бородянкою і Гостомелем – супутникові знімки

Укріплення росіян на північний захід від Києва. фото: maxar technologies

Російські окупаційні війська риють ями із земельними укріпленнями довкола своєї техніки на північний захід від Києва.

Джерело: CNN з посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies

Деталі: Вириті ями з укріпленнями помітили на позиціях росіян біля села Озера та довкола аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі.

Крім того, додаткову військову техніку із земляними укріпленнями помітили далі на північний захід у Бородянці й Здвижівці.

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