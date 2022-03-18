Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генерал США прогнозує, що через 10 днів Путін не зможе наступати

П'ятниця, 18 березня 2022, 22:02

Колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес вважає, що у разі, якщо Владімір Путін не змириться з поразкою його армії у війні, то у нього буде гірша переговорна позиція і Україна зможе вимагати звільнення Криму та Донбасу.

Про це Ходжес сказав у інтерв’ю Deutsche Welle, яке опубліковане на YouTube-каналі "Європейської правди".

Ходжес переконаний, що Путін не втілить свої погрози про розширення кордонів війни та застосування ядерної зброї. 

Реклама:

"Я не вірю, що Кремль використає ядерну зброю. По-перше, Путін не зможе зробити це сам. Я не вірю, що люди, які його оточують, насправді зацікавлені в ядерній загрозі", - заявив він.

Водоночас, Ходжес переконаний, що за 10-12 днів у РФ завершаться ресурси для ведення наступальних дій. За його словами, тоді Владімір Путін намагатиметься "заморозити" ситуацію на місцях.

"Якщо я маю рацію, протягом 10-12 днів російські війська досягнуть піку. Вони більше не зможуть продовжувати атаку. Вони очевидно захочуть заморозити те, що вони завоювали. Саме цей момент ми маємо використати. У нас буде краща переговорна позиція, і ми повинні вимагати, щоб вони повернулися не тільки до періоду до 24 лютого, а й до того, що говорив президент Байден: що український суверенітет є пріоритетом для США, що росіяни повинні залишити Крим, повинні залишити Донбас", - заявив Бен Ходжес.

ВІДЕО ДНЯ

Він також розкритикував Захід за надмірну обережність у діях і недостатню військову підтримку України, оскільки, за його словами, Кремль не має наміру втягувати НАТО у війну.

"Ми занадто багато говоримо про те, що ми не можемо і чого не будемо робити - і недостатньо про те, що ми можемо зробити.

Згадайте різанину у Сребриниці. Європейські війська під мандатом ООН стояли за межами міста, а війська сербів убили вісім тисяч боснійських чоловіків і хлопчиків. Я не хочу, щоб ми знову стали частиною чогось подібного", - сказав він.

Теми: СШАПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
США
Пентагон і Держдеп мають різні погляди на надання зброї Україні − ЗМІ
Лідер республіканців у Сенаті: Американців ввели в оману – підтримка Україні вигідна США
Байден і лідери ЄС зустрінуться у США для угоди щодо умов імпорту сталі
Останні новини
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
Усі новини...
Реклама: