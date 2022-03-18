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На Харківщині окупанти обстріляли погоджений коридор для гумдопомоги – Верещук

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 23:06
Ірина Верещук, фото ОП

На Харківщині не вдалося доставити гуманітарну допомогу до міст Балаклея та Ізюм через обстріли з боку військ РФ на погодженому маршруті.

Джерело: віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу у п’ятницю ввечері

Пряма мова: "У Харківській області через порушення режиму тиші по погодженому маршруту сьогодні знову була зірвана робота коридорів для доставки гуманітарної допомоги до міст Балаклея та Ізюм".

Деталі: За словами Верещук, із запланованих 9 гуманітарних коридорів у п’ятницю спрацювало 7. Всього вдалося евакуювати 9145 людей.

На Донеччині з Маріуполя до Запоріжжя за добу доїхало 4972 людини, з яких 1124 дитини.

До Бердянська було доставлено пальне для маріупольців, які рухаються по гуманітарному коридору на власному автотранспорті. Також 500 людей забрали автобусами, які прибули до Бердянська із Запоріжжя.

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Верещук повідомила, що в суботу до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців.

Із Сумщини евакуйовано 4173 людини, зокрема міста Суми – 3296 людей.

"На завтра ми опрацьовуємо маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської,

Харківської та Луганської областей, а також готуємо гуманітарні коридори з міст Київської області", - анонсувала віцепрем’єр.

Теми: евакуаціяВерещук
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