На Харківщині окупанти обстріляли погоджений коридор для гумдопомоги – Верещук

На Харківщині не вдалося доставити гуманітарну допомогу до міст Балаклея та Ізюм через обстріли з боку військ РФ на погодженому маршруті.

Джерело: віцепрем’єр, голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу у п’ятницю ввечері

Пряма мова: "У Харківській області через порушення режиму тиші по погодженому маршруту сьогодні знову була зірвана робота коридорів для доставки гуманітарної допомоги до міст Балаклея та Ізюм".

Деталі: За словами Верещук, із запланованих 9 гуманітарних коридорів у п’ятницю спрацювало 7. Всього вдалося евакуювати 9145 людей.

На Донеччині з Маріуполя до Запоріжжя за добу доїхало 4972 людини, з яких 1124 дитини.

До Бердянська було доставлено пальне для маріупольців, які рухаються по гуманітарному коридору на власному автотранспорті. Також 500 людей забрали автобусами, які прибули до Бердянська із Запоріжжя.

Верещук повідомила, що в суботу до Бердянська також буде направлено 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців.

Із Сумщини евакуйовано 4173 людини, зокрема міста Суми – 3296 людей.

"На завтра ми опрацьовуємо маршрути для доставки гуманітарної допомоги до міст Херсонської,

Харківської та Луганської областей, а також готуємо гуманітарні коридори з міст Київської області", - анонсувала віцепрем’єр.