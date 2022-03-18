Усі розділи
Укр Рус EngКлуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На східному напрямку ЗСУ за день знищили 8 танків, 11 БМП і до взводу піхоти РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 23:25
ілюстративне фото Радіо Свобода

Бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у п’ятницю знищили 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти ворога на кількох напрямках.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Сьогодні, 18 березня, російські війська в черговий раз спробували прорвати оборону українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" одразу на декількох напрямках.

В результаті знищено 8 танків, 11 БМП та до взводу піхоти ворога".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війнаЗбройні сили
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радбез ООН провалив голосування за резолюцію щодо України, подану Росією

Anonymous зламали Центробанк Росії

"Ворог готує хімічні атаки" – ЦПД

“Навіть якщо треба депортувати півміста”: РФ планує “великий терор” у Херсоні — ЗМІ

Зеленський закликав світ підтримати Україну

Верещук розповіла про ймовірний обмін моряків з острова Зміїний

Усі новини...
війна
Ракетні удари і фосфорне бомбардування на Луганщині: четверо загиблих
Росія випустила по Україні понад 1200 ракет, в неї їх ще багато – Пентагон
Зведення за добу: ЗСУ спиняють загарбників на всіх напрямах
Останні новини
08:08
Росія відкрито пригрозила використанням ядерної зброї у разі "провокації НАТО"
07:50
Рубіжне: В місті бої, четверо загиблих
07:50
Росія випустила по Україні понад 1200 ракет, в неї їх ще багато – Пентагон
07:45
Пентагон: Вище військове керівництво РФ відмовилося спілкуватися з колегами зі США
07:20
Японія думає про нові санкції для РФ та додаткову допомогу для України
07:10
З-за кордону до Збройних Сил. Думки про перспективу розвитку подій в Україні і навколо – капітан запасу ЗСУ
07:01
У Латвії чоловіка засудили до 5 років за шпигунство для Росії
06:53
Зведення за добу: ЗСУ спиняють загарбників на всіх напрямах
06:25
Мер Франківська обіцяє 10 тисяч гривень викривальникам паліїв трави
05:49
Британія дасть Україні 6 тисяч ракет і майже 30 млн євро для армії
Усі новини...