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Спалені будинки й знищений ТРЦ: фото Маріуполя з супутника і відео з дрона

Денис КарловськийП'ятниця, 18 березня 2022, 22:54
Спалені будинки й знищений ТРЦ: фото Маріуполя з супутника і відео з дрона
Понівечені житлові будинки в Маріуполі. Фото: Maxar Technologies

Журналісти зуміли показати масштаб руйнувань у Маріуполі через супутникові знімки та безпілотники.

Джерело: the Guardian з посиланням на відеозапис з дрону, журналіст Buzzfeed News Крістофер Міллер з посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies

Деталі: Супутникові знімки зробили 18 березня. На фото видно, що внаслідок бомбардувань російських окупантів панельні будинки знищені подекуди навпіл. У більшості будинків стіни всуціль чорні від кіптяви.

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Масштаб руйнувань у житлових квартал Маріуполя
Масштаб руйнувань у житлових квартал Маріуполя
Фото: Maxar Technologies

Через наявність хмар не змогли зробити знімки зруйнованого драматичного театру в середмісті.

Також на супутникових знімках зуміли зафіксувати велику колону автомобілів, яка рухалася визначеним "зеленим коридором" для евакуації в бік Мангуша й Бердянська.

Колона автомобілів із людьми, які тікають з міста
Колона автомобілів із людьми, які тікають з міста
Фото: Maxar Technologies

На відеозаписі, зробленому завдяки квадрокоптеру, видно зруйнований вщент павільйон торгово-розважального центру.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив 18 березня, що деблокада Маріуполя військовими засобами наразі не можлива.
  • Міськрада Маріуполя заявила, що росіяни скидують щодоби від 50 до 100 авіабомб на місто. Окупанти знищили 80-90% будівель міста, і вони не підлягають ремонту.
  • Журналісти міжнародної новинної агенції Associated Press вважають, що Путін застосовує в Маріуполі свою улюблену тактику середньовічної облоги міста та повільного знищення цивільних, до якої він вдавався в Сирії.
  • Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. У російському міноборони заперечили, що їхні літаки причетні до бомбардувань та збрехали про провокацію "азовців" із підриву театру.
  • Згодом у Maxar Technologies показали супутникові знімки, що перед та позаду будівлі на асфальті були великі написи білою фарбою "Дети", так що льотчики авіації точно могли бачити його перед рішенням про скидання авіабомби.

Теми: МаріупольобстрілРосіявійна
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