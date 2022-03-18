Контактний зоопарк під Києвом просить про зелений коридор: тварини гинуть

Контактний зоопарк "Парк XII місяців", розташований у селі Демидів на Київщині, просить про гуманітарний коридор для постачання їжі підопічним і евакуації транспортабельних тварин.

Джерело: власник парку Михайло Пінчук у Facebook

Реклама:

Дослівно: "Нам потрібні зелені коридори, нам треба передавати їжу та дизель, допоможіть хто може".

"Нам потрібні зелені коридори для завезення гумдопомоги та для евакуації транспортабельних тварин".

Деталі: У зоопарку повідомили, що тварини помирають від голоду і холоду.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Пінчук розповідав, що морозостійкі тварини, які перебувають у зовнішніх вольєрах, помирають від голоду, а екзотичні тварини, які потребують тепла, помирають від голоду та холоду. За його словами, у парку немає електрики та газу, закінчився дизель.

"Нам потрібні зелені коридори, щоб завезти дизель, обігріти їх та нагодувати. Ми не можемо звідти вивезти носорога та жирафа, великих тварин, у нас навіть немає ліків їх приспати. Нам треба домовлятися про зелені коридори", - наголошує власник зоопарку.